Рундблад — о системе Знарка: если есть мастерство, будешь созидать

Защитник «Сочи» Давид Рундблад поделился мнением о главном тренере «Спартака» Олеге Знарке, с которым пересекался в СКА.

«Его результаты говорят сами за себя, он выиграл несколько кубков. Но прежде всего Знарок – командный тренер и в то же время друг игроков. Если же говорить о его системе, её можно определить словом «свобода». Если у тебя есть мастерство, то в команде Знарка ты будешь созидать. Каждому игроку позволено делать то, что он умеет лучше всего. И, конечно же, Знарок способен сделать так, чтобы все бились друг за друга.

Сравнить с Андриевским? Тяжело сравнивать, они строят совсем разные команды. В СКА больше звёздных игроков, они могут играть более рискованно, в отличие от «Сочи». Соответственно, наша команда должна была в прошлом сезоне больше уделять внимание обороне, действовать коллективно», – цитирует Рундблада пресс-служба КХЛ.