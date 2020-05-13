Рундблад — о системе Знарка: если есть мастерство, будешь созидать

Защитник «Сочи» Давид Рундблад поделился мнением о главном тренере «Спартака» Олеге Знарке, с которым пересекался в СКА.
«Его результаты говорят сами за себя, он выиграл несколько кубков. Но прежде всего Знарок – командный тренер и в то же время друг игроков. Если же говорить о его системе, её можно определить словом «свобода». Если у тебя есть мастерство, то в команде Знарка ты будешь созидать. Каждому игроку позволено делать то, что он умеет лучше всего. И, конечно же, Знарок способен сделать так, чтобы все бились друг за друга.
Сравнить с Андриевским? Тяжело сравнивать, они строят совсем разные команды. В СКА больше звёздных игроков, они могут играть более рискованно, в отличие от «Сочи». Соответственно, наша команда должна была в прошлом сезоне больше уделять внимание обороне, действовать коллективно», – цитирует Рундблада пресс-служба КХЛ.
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