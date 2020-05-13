Кожевников: Ушенины хотят по максимуму заработать, но перед глазами пример Бывальцева и Ли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ситуации в «Амуре».
«Амур» держится на хабаровской легенде Александре Могильном, но в нынешней ситуации тоже может мечтать разве что о сохранении состава. Многие лидеры «Амура» уже продлили контракты, но меня волнует ситуация с братьями Ушениными, которым я давно симпатизирую.
Как хоккеист, прекрасно понимаю братьев – они вышли на рынок свободных агентов и хотят по максимуму заработать. Но перед их глазами должен быть пример недавних лидеров «Амура» Олега Ли и Александра Бывальцева, которые погнались за деньгами в больших клубах, не выдержали там конкуренции и, к сожалению, сдали свои позиции.
Ли вроде вообще пропал, Бывальцев попробует перезагрузиться в «Тракторе», но ясно, что два года назад их уход из «Амура» в СКА принёс им больше минусов, чем плюсов. Братьям Ушениным, а также их постоянному партнеру Александру Горшкову нужно понять, что лучше играть в первом-втором звене «Амура», чем в четвертом – клуба-олигарха. Мой совет братьям: думайте и ищите компромисс», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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