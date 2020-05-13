Игроки КХЛ признали Вадима Шипачёва лучшим хоккеистом сезона

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации опубликовала результаты опроса игроков лиги.

Кто является лучшим игроком сезона вашей команды и во всей Лиге?

Лидерами по клубам стали Кирилл Семёнов («Авангард»), Мартин Бакош («Адмирал»), Джастин Азеведу («Ак Барс»), Евгений Аликин («Амур»), Эдди Паскуале («Барыс»), Александр Сёмин («Витязь»), Вадим Шипачёв («Динамо» Москва), Александр Салак («Динамо» Рига), Микко Лехтонен («Йокерит»), Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар»), Стефан Да Коста («Локомотив»), Павел Порядин и Марат Хайруллин («Нефтехимик»), Юха Метсола («Салават Юлаев»), Владислав Подъяпольский («Северсталь»), Микаэль Руохомаа («Сибирь»), Артём Зуб и Владимир Ткачёв (СКА), Артем Фёдоров («Спартак»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Лукаш Седлак («Трактор») и Мальте Стрёмвалль (ХК «Сочи»).

Пятерку лучших игроков сезона по мнению игроков открывает нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин, получивший 2,3% голосов. За ним следует форвард «Салавата» Линус Умарк – 2,9%. На третьем месте расположился чешский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин – 10,9% голосов. За победу борьба развернулась между Кириллом Капризовым из ЦСКА и Вадимом Шипачёвым из московского «Динамо». Победу одержал капитан бело-голубых – 31,4% против 24,6%.