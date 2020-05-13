Дацюк признан самым уважаемым игроком КХЛ по мнению игроков лиги

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации опубликовала результаты опроса игроков лиги.

При выборе самого уважаемого хоккеиста во всей лиге лидировали три игрока – Данис Зарипов, Павел Дацюк и Сергей Мозякин. В пятёрку по итогам голосования также попали Вадим Шипачёв (2,9%) и Александр Свитов (4,3%). Третье место занял Зарипов, получивший 11,5% голосов. На втором месте расположился Сергей Мозякин (22%), а победителем стал Дацюк (32%).

Среди игроков команд лидерами оказались Павел Дацюк («Автомобилист»), Константин Глазачев («Адмирал»), Данис Зарипов («Ак Барс»), Максим Семёнов («Барыс»), Александр Сёмин («Витязь»), Андрей Костицын («Динамо» Минск), Александр Ерёменко («Динамо» Москва), Лаурис Дарзиньш («Динамо» Рига), Антти Ниеми («Йокерит»), Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар»), Александр Свитов («Локомотив»), Виталий Атюшов («Нефтехимик»), Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), Юрий Трубачёв («Северсталь»), Александр Логинов («Сибирь»), Евгений Кетов (СКА), Андрей Кутейкин («Спартак»), Антон Волченков и Михаил Варнаков («Торпедо»), Дмитрий Калинин («Трактор»), Алексей Петров («Сочи»).