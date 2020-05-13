Международная федерация хоккея назвала символическую сборную Германии всех времён

Международная федерация хоккея на официальном сайте представила символическую сборную Германии всех времён. В сборной учитывалось выступление игроков на чемпионатах мира и Олимпийских играх.



Вратарь: Олаф Колциг;

Защитники: Уве Крупп, Кристиан Эрхофф;

Форварды: Эрик Кюнхакль, Леон Драйзайтль и Марко Штурм.

Сборная Германии является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года. В финале олимпийского турнира немецкие хоккеисты проиграли сборной России (3:4 ОТ). В XXI веке лучшим результатом сборной Германии на чемпионатах мира является выход в полуфинал чемпионата мира 2010 года. На домашнем турнире немцы заняли четвёртое место. Марко Штурм является действующим генеральным менеджером немецкой команды.