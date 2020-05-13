Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Международная федерация хоккея назвала символическую сборную Германии всех времён

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Международная федерация хоккея назвала символическую сборную Германии всех времён
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Международная федерация хоккея на официальном сайте представила символическую сборную Германии всех времён. В сборной учитывалось выступление игроков на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Вратарь: Олаф Колциг;
Защитники: Уве Крупп, Кристиан Эрхофф;
Форварды: Эрик Кюнхакль, Леон Драйзайтль и Марко Штурм.

Сборная Германии является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года. В финале олимпийского турнира немецкие хоккеисты проиграли сборной России (3:4 ОТ). В XXI веке лучшим результатом сборной Германии на чемпионатах мира является выход в полуфинал чемпионата мира 2010 года. На домашнем турнире немцы заняли четвёртое место. Марко Штурм является действующим генеральным менеджером немецкой команды.

Международная федерация хоккея назвала символическую сборную России всех времён
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020