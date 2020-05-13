Овечкин принял участие в челлендже, показав хоккейное упражнение

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в популярном интернет-челлендже. Российский хоккеист сделал 91 повтор хоккейного упражнения за 45 секунд, пригласив желающих попробовать превзойти его показатели.

Посмотреть видео можно в аккаунте Александра Овечкина в «Инстаграме».



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.



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