Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин принял участие в челлендже, показав хоккейное упражнение

Овечкин принял участие в челлендже, показав хоккейное упражнение
Хоккей / НХЛ 0

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в популярном интернет-челлендже. Российский хоккеист сделал 91 повтор хоккейного упражнения за 45 секунд, пригласив желающих попробовать превзойти его показатели.

Посмотреть видео можно в аккаунте Александра Овечкина в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020