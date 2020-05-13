Рундблад: Дацюк может делать на льду всё что угодно. Навыки и интеллект остаются при нём

Защитник хоккейного клуба «Сочи» Давид Рундблад поделился мнением о комплектации команды.



«Клуб в это межсезонье делает ставку на скандинавских игроков? Не знаю, почему руководство выбирает игроков именно из этих стран, но для меня это только плюс. Хорошо, когда в команде будут твои соотечественники. А ведь подписали ещё и парня из Финляндии. Думаю, что нас, шведов, легко тренировать, поскольку мы внимательно слушаем и чётко выполняем задания тренера. Если просят сделать какую-то вещь — мы сделаем её точно так, как сказано. Финские игроки похожи на нас в этом плане. Наверное, это и есть одна из причин, почему руководство выбирало именно такой вектор селекции.



Против какого игрока в КХЛ сложнее всего играть? У меня была возможность поиграть с Павлом Дацюком в СКА. Каждый знает, как он хорош. Знаю и я, поэтому ответ на вопрос очевиден. Дацюк может делать на льду всё что угодно, даже несмотря на то, что моложе не становится. Навыки и интеллект остаются при нём», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.