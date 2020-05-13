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Китайский «ОЭРДЖИ Юниор» отказался от участия в следующем сезоне МХЛ

Китайский «ОЭРДЖИ Юниор» отказался от участия в следующем сезоне МХЛ
Хоккей / МХЛ 0

Китайский клуб «ОЭРДЖИ Юниор» не сыграет в следующем сезоне Молодёжной хоккейной лиги, сообщил президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.

«В МХЛ подали заявки почти все команды, кроме китайского „ОЭРДЖИ Юниор“. Клуб уведомил нас о том, что не сможет принять участие в следующем чемпионате», — приводит слова Морозова ТАСС.

В прошедшем сезоне МХЛ приняли участие 34 команды. Для «ОЭРДЖИ Юниор» сезон стал дебютным в лиге. Китайская команда в 64 матчах регулярного чемпионата одержала одну победу и с четырьмя очками заняла последнее место в турнирной таблице. «ОЭРДЖИ Юниор» несколько раз не сумел собрать полноценный состав, привозя на матчи только 10-12 полевых игроков и одного голкипера.

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