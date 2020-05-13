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Панарин показал, как тренируется дома вместе с Мистером Рыжим

Панарин показал, как тренируется дома вместе с Мистером Рыжим
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает коротать время в самоизоляции. Российский хоккеист показал, как тренируется со своим псом по кличке Мистер Рыжий.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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