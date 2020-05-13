Панарин показал, как тренируется дома вместе с Мистером Рыжим
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает коротать время в самоизоляции. Российский хоккеист показал, как тренируется со своим псом по кличке Мистер Рыжий.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
- 13 мая 2020
-
20:48
-
20:06
-
19:35
-
19:15
-
18:37
-
18:11
-
17:38
-
17:22
-
16:38
-
16:00
-
15:24
-
15:11
-
14:55
-
14:28
-
14:15
-
13:54
-
13:31
-
13:10
-
12:45
-
12:19
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
10:45
-
10:30
-
10:05
-
09:48
-
09:36
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
07:00
-
04:01
-
00:50
-
00:14
Партнерский контент