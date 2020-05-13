Беттмэн: НХЛ не задумывается о возможности полностью отменить сезон-2019/2020

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением о возможном возобновлении регулярного чемпионата.
«Штаты и города понемногу возобновляют деловую активность. Если мы будем действовать правильно. Думаю, сумеем доиграть сезон. Хотим, чтобы он был доигран. Всё должно быть справедливо и прозрачно, и, если нужно сделать это летом и немного изменить формат, мы примем такое решение. О возможности полностью отменить сезон-2019/2020 пока не задумываемся», — приводит слова Беттмэна TSN.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.
Ранее игроки НХЛ показали, как во время карантина из-за коронавируса тренируются с собаками.
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