«Сколько можно шоколад есть?». Панин катается с собакой на машине

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин показал, как катается на машине с собакой.
«Пёсик, сколько можно шоколад есть?» — обратился Панин к собаке, сидящей в окружении конфетных фантиков.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 34-летний хоккеист принял участие в 34 матчах, записав на свой счёт 5 (1+4) очков при показателе полезности "+17" и 121 минуте штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут 16 секунд за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина на его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача при показателе полезности "+3".
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет.
- 13 мая 2020
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