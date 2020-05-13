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Форвард Мингалеев перешёл из «Автомобилиста» в минскую «Юность»

Форвард Мингалеев перешёл из «Автомобилиста» в минскую «Юность»
Хоккей / КХЛ 0

Российский форвард Денис Мингалеев перешёл из системы екатеринбургского «Автомобилиста» в минскую «Юность», информирует официальный сайт команды из Беларуси.

В минувшем сезоне 25-летний форвард выступал в Высшей хоккейной лиге за «Горняк», где в 49 матчах набрал 31 (17+14) очко при показателе полезности «+9». В пяти встречах плей-офф Мингалеев заработал 2 (1+1) очка.

В Континентальной хоккейной лиге за основную команду «Автомобилиста» Денис Мингалеев провёл 40 встреч и набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «-3».

Ранее в клуб из Минска перешёл хоккеист системы «Автомобилиста» 22-летний нападающий Максим Рассейкин.

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Нападающий «Автомобилиста» Рассейкин перешёл в минскую «Юность»
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