Форвард Мингалеев перешёл из «Автомобилиста» в минскую «Юность»

Российский форвард Денис Мингалеев перешёл из системы екатеринбургского «Автомобилиста» в минскую «Юность», информирует официальный сайт команды из Беларуси.



В минувшем сезоне 25-летний форвард выступал в Высшей хоккейной лиге за «Горняк», где в 49 матчах набрал 31 (17+14) очко при показателе полезности «+9». В пяти встречах плей-офф Мингалеев заработал 2 (1+1) очка.



В Континентальной хоккейной лиге за основную команду «Автомобилиста» Денис Мингалеев провёл 40 встреч и набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «-3».



Ранее в клуб из Минска перешёл хоккеист системы «Автомобилиста» 22-летний нападающий Максим Рассейкин.



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Нападающий «Автомобилиста» Рассейкин перешёл в минскую «Юность»