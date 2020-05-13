Скабелка: если хотим выровнять клубы КХЛ, нужно поднимать пол зарплат

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка выразил мнение, что Континентальной хоккейной лиге необходимо поднимать пол зарплат.



«Потолок, наверное, надо снижать, но, если хотим финансово выровнять команды, нужно поднимать пол. Нижняя граница всё равно очень маленькая, разрыв будет большим. Если у тебя нет бюджета, ты не сможешь собрать команду, которая будет уверенно идти в турнире. Тут главное — правильно распорядиться деньгами. Найти легионеров, подобрать тренерский состав.

Смотрю ли матчи чемпионата Беларуси? Смотрел матчи финала, в «Юности» работает мой друг, Александр Макрицкий. Очень рад, что у него получилось в первый же сезон в роли главного тренера победить. Достаточно хороший хоккей, интересно было смотреть. Но без зрителей. Это большая проблема чемпионата, когда играешь как на тренировке. Когда игрок выходит при полных трибунах, он чувствует персональную ответственность. А пустые трибуны замедляют темп развития и накал борьбы", — приводит слова Скабелки официальный сайт ФХРБ со ссылкой на передачу «Спорт-кадр».