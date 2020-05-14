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Пять самых ярких матчей сборной России в истории чемпионатов мира 14 мая

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Пять самых ярких матчей сборной России в истории чемпионатов мира 14 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 14 мая.

2012 год. Италия — Россия — 0:4 (7-й тур группового этапа)

ЧМ-2012. Группа B. 7-й тур
14 мая 2012, понедельник. 22:15 МСК
Италия
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Дацюк (Кузнецов) – 10:35' (5x5)   0:2 Кузнецов (Кулёмин, Никитин) – 24:28' (5x5)   0:3 Бирюков (Малкин, Пережогин) – 28:07' (5x5)   0:4 Попов (Пережогин) – 53:38' (5x5)

Сборная России легко разобралась с итальянской командой, по два очка набрали Евгений Кузнецов (1+1) и Александр Пережогин (0+2).

2014 год. Россия — Казахстан — 7:2 (4-й тур группового этапа)

ЧМ-2014. Группа B. 4-й тур
14 мая 2014, среда. 21:45 МСК
Россия
Окончен
7 : 2
Казахстан
1:0 Плотников (Тихонов, Овечкин) – 14:24' (5x4)   2:0 Яковлев (Зарипов, Белов) – 22:07' (5x4)   3:0 Зарипов (Тихонов, Плотников) – 23:26' (5x4)   4:0 Кулёмин – 31:14' (5x5)   5:0 Тихонов (Плотников, Овечкин) – 41:05' (5x5)   5:1 Паньшин (Даллман, Антропов) – 49:31' (5x5)   5:2 Спиридонов (Блохин, Алексей Иванов) – 53:33' (5x5)   6:2 Плотников (Тихонов, Зарипов) – 59:17' (5x4)   7:2 Бурмистров (Кузнецов, Дадонов) – 59:54' (5x5)

Сборная России разгромила Казахстан — 7:2. Дубль оформил Сергей Плотников, по одному голу в активе Егора Яковлева, Даниса Зарипова, Николая Кулёмина, Виктора Тихонова и Александра Бурмистрова.

2015 год. Швеция — Россия — 3:5 (четвертьфинал)

ЧМ-2015. 1/4 финала
14 мая 2015, четверг. 20:15 МСК
Швеция
Окончен
3 : 5
Россия
0:1 Мозякин (Малкин, Тарасенко) – 10:51' (5x3)   0:2 Широков (Тихонов, Тарасенко) – 16:01' (5x5)   0:3 Малкин (Кулёмин, Белов) – 20:48' (5x5)   1:3 Клингберг (Ландер) – 31:01' (5x4)   2:3 Ландер (Экман-Ларссон, Клингберг) – 43:36' (5x5)   3:3 Эрикссон (Ландер, Экхольм) – 54:45' (5x5)   3:4 Малкин (Мозякин, Кулёмин) – 55:11' (5x5)   3:5 Тарасенко – 58:13' (en)

Подопечные Олега Знарка, ведя по ходу встречи с разницей в три шайбы, едва не упустили победу, позволив шведам сравнять счёт. Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Евгений Малкин, оформивший дубль.

2016 год. Россия — Швейцария — 5:1 (5-й тур группового этапа)

ЧМ-2016. Группа A. 5-й тур
14 мая 2016, суббота. 16:15 МСК
Россия
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Телегин (Любимов) – 05:13' (5x5)   2:0 Кузнецов (Овечкин) – 28:40' (5x5)   3:0 Телегин (Любимов) – 48:50' (5x5)   4:0 Широков (Зайцев) – 55:20' (5x5)   4:1 Мозер (Вебер, Нидеррайтер) – 58:44' (5x5)   5:1 Мозякин (Дацюк, Санников) – 59:43' (5x5)

Россияне легко расправились с командой Швейцарии, два гола забил Иван Телегин.

2018 год. Россия — Словакия — 4:0 (6-й тур группового этапа)

ЧМ-2018. Группа A
14 мая 2018, понедельник. 17:15 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Словакия
1:0 Мамин (Сошников) – 11:10' (5x5)   2:0 Гусев (Дацюк, Зайцев) – 16:50' (5x5)   3:0 Шалунов (Сошников) – 58:49' (en)   4:0 Михеев (Барабанов, Шалунов) – 59:44' (en)

Голкипер Игорь Шестёркин провёл второй сухой матч на турнире. В составе российской команды отличились Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов и Илья Михеев.

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