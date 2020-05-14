Пять самых ярких матчей сборной России в истории чемпионатов мира 14 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 14 мая.
2012 год. Италия — Россия — 0:4 (7-й тур группового этапа)
Сборная России легко разобралась с итальянской командой, по два очка набрали Евгений Кузнецов (1+1) и Александр Пережогин (0+2).
2014 год. Россия — Казахстан — 7:2 (4-й тур группового этапа)
Сборная России разгромила Казахстан — 7:2. Дубль оформил Сергей Плотников, по одному голу в активе Егора Яковлева, Даниса Зарипова, Николая Кулёмина, Виктора Тихонова и Александра Бурмистрова.
2015 год. Швеция — Россия — 3:5 (четвертьфинал)
Подопечные Олега Знарка, ведя по ходу встречи с разницей в три шайбы, едва не упустили победу, позволив шведам сравнять счёт. Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Евгений Малкин, оформивший дубль.
2016 год. Россия — Швейцария — 5:1 (5-й тур группового этапа)
Россияне легко расправились с командой Швейцарии, два гола забил Иван Телегин.
2018 год. Россия — Словакия — 4:0 (6-й тур группового этапа)
Голкипер Игорь Шестёркин провёл второй сухой матч на турнире. В составе российской команды отличились Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов и Илья Михеев.
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