Карло: «Бостону» очень повезло с капитаном. Мы учимся у Хары

Защитник клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брэндон Карло поделился мнением о лидерских качествах капитана команды Здено Хары.



«Во время сезона и в межсезонье Хара всегда выходит на меня. Но он уважает личное пространство. Его лидерские качества лучше всего проявляются в чемпионате, когда мы постоянно находимся вместе. Это особенно заметно во время матчей и на тренировках. Нам очень повезло, что у нас такой капитан. Мы учимся у него», — приводит слова Карло официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, недавно 43-летний Хара заявил о желании продолжить игровую карьеру. В сезоне-2019/2020 защитник провёл 68 матчей, записав в актив 14 (6+8) очков при показателе полезности "+26" и 60 минутах штрафа.

Крюг: люди постоянно спрашивают, чему я могу научиться у Хары. Ведь он выше на 30 см