Карло: «Бостону» очень повезло с капитаном. Мы учимся у Хары
Защитник клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брэндон Карло поделился мнением о лидерских качествах капитана команды Здено Хары.
«Во время сезона и в межсезонье Хара всегда выходит на меня. Но он уважает личное пространство. Его лидерские качества лучше всего проявляются в чемпионате, когда мы постоянно находимся вместе. Это особенно заметно во время матчей и на тренировках. Нам очень повезло, что у нас такой капитан. Мы учимся у него», — приводит слова Карло официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, недавно 43-летний Хара заявил о желании продолжить игровую карьеру. В сезоне-2019/2020 защитник провёл 68 матчей, записав в актив 14 (6+8) очков при показателе полезности "+26" и 60 минутах штрафа.
Крюг: люди постоянно спрашивают, чему я могу научиться у Хары. Ведь он выше на 30 см
- 13 мая 2020
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