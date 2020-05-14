Проверку договорного матча в Беларуси начали по указанию Александра Лукашенко

Проверку договорного матча «Динамо-Молодечно» — «Могилёв» начали по указанию президента Беларуси Александра Лукашенко, информирует «Прессбол».



Это следует из показаний в суде фигуранта дела защитника «Динамо» Никиты Устиненко. Как сообщил хоккеист, об этом команде рассказали руководители клуба на собрании на следующий день после игры.



Напомним, семи портсменам команды «Динамо-Молодечно» было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь, согласно которому Иванов А.М., Шелег С.И., Лисичкин В.И. приняли решение за незаконное вознаграждение оказать противоправное влияние на результаты матча «Динамо-Молодечно» — «Могилёв», обеспечив поражение представляемой ими команды. Лисичкин В.И. и Шелег С.И. вовлекли в совершение противоправных действий Кучкина С.А., Боярчука П.В. и Сырея А.А.

Устиненко — суду: участвовал в договорном матче, потому что очень нужны были деньги