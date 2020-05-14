Источник: ЦСКА предлагает Секачу двукратное понижение зарплаты. Игрок может покинуть клуб
Нападающий ЦСКА Иржи Секач в ближайшее время может покинуть команду, сообщает «Спорт Бизнес Online».
В прошлом году Секач, уйдя из «Ак Барса», подписал с ЦСКА двухлетний контракт. Отмечается, что зарплата чешского нападающего – 100 млн рублей за сезон. Секач был одним из самых высокооплачиваемых игроком в стане «армейцев». Среди форвардов больше него получали только нападающие Максим Шалунов (120 млн рублей) и Михаил Григоренко (110).
Теперь оклад Секача в ЦСКА может сократиться вдвое. «Армейский» клуб предлагает хоккеисту переподписать контракт на новых условиях и пойти на понижение в зарплате. По новому контракту Иржи должен был получать 50-60 млн рублей в год, однако Секач отказался переподписать свой контракт с клубом на новых условиях.
Секач: все хотят получать хорошую зарплату, и я тоже хочу. В ЦСКА я её получил
- 14 мая 2020
-
08:59
-
07:00
-
00:36
- 13 мая 2020
-
23:53
-
23:22
-
22:59
-
22:41
-
22:22
-
21:57
-
21:26
-
21:18
-
20:48
-
20:06
-
19:35
-
19:15
-
18:37
-
18:11
-
17:38
-
17:22
-
16:38
-
16:00
-
15:24
-
15:11
-
14:55
-
14:28
-
14:15
-
13:54
-
13:31
-
13:10
-
12:45
-
12:19
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
10:45
Партнерский контент