Источник: ЦСКА предлагает Секачу двукратное понижение зарплаты. Игрок может покинуть клуб

Нападающий ЦСКА Иржи Секач в ближайшее время может покинуть команду, сообщает «Спорт Бизнес Online».

В прошлом году Секач, уйдя из «Ак Барса», подписал с ЦСКА двухлетний контракт. Отмечается, что зарплата чешского нападающего – 100 млн рублей за сезон. Секач был одним из самых высокооплачиваемых игроком в стане «армейцев». Среди форвардов больше него получали только нападающие Максим Шалунов (120 млн рублей) и Михаил Григоренко (110).

Теперь оклад Секача в ЦСКА может сократиться вдвое. «Армейский» клуб предлагает хоккеисту переподписать контракт на новых условиях и пойти на понижение в зарплате. По новому контракту Иржи должен был получать 50-60 млн рублей в год, однако Секач отказался переподписать свой контракт с клубом на новых условиях.