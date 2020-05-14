Давыдов: Шипачёв доказал, что «Вегас» допустил ошибку, когда не сделал на него ставку

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал итоги опроса хоккеистов КХЛ, согласно которому форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв был признан лучшим игроком минувшего сезона.
«У Шипачёва был немного тяжеловатый старт в «Динамо», в прессе я даже его покритиковал – в каких-то эпизодах он иногда уходил от силовой борьбы, играл на чистых шайбах. Однако этот сезон полностью изменил моё мнение о Шипачёве. Он сохранил свою фирменную хитрость и игровой интеллект, но добавил в борьбе, в силовых приёмах. Видимо, Шипачёв очень правильно воспринял то, что стал капитаном, эта ответственность его мобилизовала. Откровенно говоря, не ожидал, что в 33 года хоккеист сможет добиться такого прогресса, молодец!
НХЛ не всегда понятная лига, иногда там не замечают больших талантов, и, наоборот, дают шансы середнячкам. Видимо, там работают и посторонние факторы – симпатии тренера, наличие свободных мест в составе, стиль игры команды. На мой взгляд, прошедший сезон КХЛ показал масштаб таланта Шипачёва, прежде всего в плей-офф, когда наш капитан сумел ещё прибавить. Он доказал, что «Вегас» допустил ошибку, когда не сделал ставку на Вадима», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
- 14 мая 2020
-
10:33
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:15
-
08:59
-
07:00
-
00:36
- 13 мая 2020
-
23:53
-
23:22
-
22:59
-
22:41
-
22:22
-
21:57
-
21:26
-
21:18
-
20:48
-
20:06
-
19:35
-
19:15
-
18:37
-
18:11
-
17:38
-
17:22
-
16:38
-
16:00
-
15:24
-
15:11
-
14:55
-
14:28
-
14:15
-
13:54
-
13:31
-
13:10
-
12:45