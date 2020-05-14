Бадюков: «Локомотив» — скрытый фаворит предстоящего сезона, Скабелка знает КХЛ от и до

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков оценил перспективы «Локомотива» при новом главном тренере Андрее Скабелке.

«Ярославскую команду можно назвать скрытым фаворитом предстоящего сезона — впрочем, эта характеристика к ним подходила и в прошедшем розыгрыше. Но мы видели результаты — очень невнятное выступление в регулярном чемпионате и вылет в первом раунде плей-офф. Однако думаю, что сейчас, с учётом тренерского фактора, всё должно быть по-другому. Всё-таки Скабелка — человек, который знает КХЛ от и до, показал, что способен выстроить чёткую систему игры, когда каждый понимает, чего от него хотят.



В «Локомотиве» мало кто из тренеров долго работает, но Скабелка всё-таки хорошо знаком руководству ярославского клуба ещё с тех времён, когда играл за него. У него долгосрочный контракт, поэтому какое-то время Андрей Владимирович получит, чтобы привести всех игроков к общему знаменателю и поставить тот хоккей, который он хочет.



К тому же на фоне Мактавиша и Пелино у него есть преимущество в виде знания русского языка. Я всё больше убеждаюсь, что от этого фактора никак не уйти. Тяжело иностранцам полностью понять психологию каждого российского хоккеиста, особенно молодого, а таких в Ярославле очень много. Даже если в штабе есть говорящий на английском русский тренер, способный перевести все нюансы. Всё равно отечественный специалист лучше чувствует, с какими эмоциями давать указания игрокам», – приводят слова Бадюкова «Известия».