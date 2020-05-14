Корсунский: не могу простить Скабелке вылет сборной Казахстана из олимпийской квалификации

Бывший вице-президент Федерации хоккея Казахстана Владимир Корсунский прокомментировал возможное появление на посту главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана Милоша Ржиги.

«Грамотный и хороший специалист со своей игрой. Милош Ржига любит результативный и атакующий хоккей. Думаю, что чех подошёл бы «Барысу». Возможно, он даже был бы одним из лучших специалистов, которые работали у нас за всё время. Андрею Скабелке я не могу простить вылет сборной Казахстана из олимпийской квалификации. Это в том чисто его вина. Он это понял, поэтому и ушёл», — цитирует Корсунского Sports.kz.

В третьем квалификационном раунде сборная Казахстана не смогла пройти в следующий этап, уступив сборной Польши со счётом 2:3. В результате сборная Казахстана потеряла шансы на попадание на Олимпийские игры 2022 года.