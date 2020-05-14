Швейцарская лига может ввести потолок зарплат. Он составит около 532 млн рублей

Швейцарская лига планирует ввести потолок зарплат, сообщает Watson.ch. Решение будет принято на заседании лиги в августе.
Ожидается, что потолок зарплат составит 7 млн швейцарских франков (около 532 млн рублей по текущему курсу), пол – 5 млн (380 млн рублей). Изменения вступят в силу с сезона-2024/2025 после трёхлетнего переходного периода.
В Континентальной хоккейной лиге жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей вступит в силу со следующего сезона. Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе. В сезоне-2019/2020 «мягкий» потолок зарплат составлял 800 млн рублей, в случае его превышения клубы были обязаны уплатить взнос в Стабилизационный фонд КХЛ в размере 30% от превышения.
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