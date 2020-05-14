Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Швейцарская лига может ввести потолок зарплат. Он составит около 532 млн рублей

Швейцарская лига может ввести потолок зарплат. Он составит около 532 млн рублей
Хоккей / Прочие 0

Швейцарская лига планирует ввести потолок зарплат, сообщает Watson.ch. Решение будет принято на заседании лиги в августе.

Ожидается, что потолок зарплат составит 7 млн швейцарских франков (около 532 млн рублей по текущему курсу), пол – 5 млн (380 млн рублей). Изменения вступят в силу с сезона-2024/2025 после трёхлетнего переходного периода.

В Континентальной хоккейной лиге жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей вступит в силу со следующего сезона. Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе. В сезоне-2019/2020 «мягкий» потолок зарплат составлял 800 млн рублей, в случае его превышения клубы были обязаны уплатить взнос в Стабилизационный фонд КХЛ в размере 30% от превышения.

Михайлов: не совсем понимаю, кто выигрывает от отъезда Капризова, Сорокина и Барабанова
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020