Бочаров: если возобновят РПЛ, то у КХЛ будет пример, как строить хоккейный сезон

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров поделился мнением о влиянии пандемии на хоккей и футбол.
«Мы сейчас дошли уже до такого состояния, что футбол по телевизору всем в радость. Я иногда смотрю белорусский чемпионат. Да, качество исполнителей там явно ниже, но от самого наличия спорта по ТВ я испытываю удовольствие. Не знаю, правильно это или нет, что руководство страны не остановило чемпионат, но любители футбола в выигрыше.
Доигрывать ли футбольный сезон? На самом деле это сложный вопрос. Есть много нюансов: где столичные клубы будут проводить свои домашние матчи, как возвращать легионеров из-за границы, как распределять игровые места, если завершат досрочно, так как от этого зависит, кто будет выступать в еврокубках в следующем сезоне.
Как человек, который переживает за наш футбольный клуб, наверное, я бы хотел, чтобы чемпионат был остановлен и «Динамо» попало в еврокубки. Но я же сам игрок, и мне было обидно, что всё в хоккее завершилось на полуслове. В то же время, если у нас в стране возобновят чемпионат по футболу, то руководители КХЛ и клубов уже будут иметь пример, основываясь на котором можно будет строить концепцию проведения нашего чемпионата», — приводит слова Бочарова пресс-служба московского клуба.
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