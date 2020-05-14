Кожевников: очень досадно, что Красковский потерялся при столь ярком начале карьеры

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ситуации с форвардом «Локомотива» Павлом Красковским.

«Отчасти можно понять чьё-то негодование, так как Красковский мог посчитать, что засиделся в Ярославле, он, возможно, захотел новых эмоций в Магнитогорске — иногда такой перезапуск карьеры помогает. Вообще, очень досадно, что при столь ярком начале карьеры Павел потерялся. Но тут нужно и с себя спросить. Одно дело, когда в прошлом сезоне иностранные тренеры думали о сиюминутном результате и не особо заботились о работе с молодыми россиянами. В такой ситуации тебе особых шансов не дадут.

Но ведь Красковский и до этого не показывал себя с лучшей стороны, когда «Локомотив» тренировал Дмитрий Квартальнов, который даёт шанс любому перспективному хоккеисту. Так что Павлу надо постараться взять себя в руки и в следующем сезоне вернуться к себе прежнему. Тут и для Скабелки задача — найти к нему подход», — приводят слова Кожевникова «Известия».