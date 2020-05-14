Кучерявенко подписал контракт с «Нефтехимиком», Колготин перешёл в ХК «Сочи»
Нижнекамский «Нефтехимик» подписал однолетний контракт с нападающим Александром Кучерявенко, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Также сообщается, что форвард Дмитрий Колготин заключил двустороннее соглашение на один сезон с хоккейным клубом «Сочи».
В прошедшем регулярном чемпионате 32-летний Кучерявенко отыграл 30 матчей за екатеринбургский «Автомобилист», записав на свой счёт 10 (3+7) баллов при показателе полезности «0» и 14 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 13 минут и 57 секунд за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина Кучерявенко сделал две результативных передачи.
25-летний Колготин в сезоне-2019/2020 выступал за минскую «Юность», набрав 40 (12+28) баллов в 70 матчах.
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