Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гончар: «Питтсбург» готовится к возобновлению сезона. Всё проходит в формате видеозвонков

Гончар: «Питтсбург» готовится к возобновлению сезона. Всё проходит в формате видеозвонков
Хоккей / НХЛ 0

Член тренерского штаба клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал, как изменилась его работа в режиме самоизоляции. Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно приостановлен из-за коронавируса.

«Мы готовимся к возобновлению сезона, работая с тем расчётом, что это произойдёт и летом мы будем играть. У нас проходят видеозвонки с игроками. Тренеры тоже готовятся, разбирая моменты и подготавливая видео. То есть делаем всё в режиме подготовки к сезону. С единственной разницей, что всё происходит по видеозвонкам и конференциям.

Сейчас есть шанс поучиться и послушать разные лекции. Мы это делаем тренерским коллективом для саморазвития. То есть стараемся учиться и двигаться вперёд», — цитирует Гончара официальный сайт НХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020