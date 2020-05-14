Гончар: «Питтсбург» готовится к возобновлению сезона. Всё проходит в формате видеозвонков

Член тренерского штаба клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал, как изменилась его работа в режиме самоизоляции. Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно приостановлен из-за коронавируса.



«Мы готовимся к возобновлению сезона, работая с тем расчётом, что это произойдёт и летом мы будем играть. У нас проходят видеозвонки с игроками. Тренеры тоже готовятся, разбирая моменты и подготавливая видео. То есть делаем всё в режиме подготовки к сезону. С единственной разницей, что всё происходит по видеозвонкам и конференциям.



Сейчас есть шанс поучиться и послушать разные лекции. Мы это делаем тренерским коллективом для саморазвития. То есть стараемся учиться и двигаться вперёд», — цитирует Гончара официальный сайт НХЛ.