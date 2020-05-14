СКА подписал новый контракт с Антоном Бурдасовым

Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с нападающим Антоном Бурдасовым, информирует официальный сайт «армейцев» из Санкт-Петербурга. Контракт рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.



В минувшем сезоне 28-летний нападающий набрал 14 (9+5) очков в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+14». В 4 матчах плей-офф он забросил одну шайбу и отметился тремя результативными передачами.



Антон Бурдасов – победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года, игрок сборной России. Перешёл в СКА перед сезоном-2012/2013, вместе с командой выиграл Кубок Гагарина в 2015 году. Затем выступал за «Авангард», ЦСКА и «Салават Юлаев», вернувшись в СКА в ходе сезона-2019/2020.

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