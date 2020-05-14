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Даниил Апальков перешёл в ХК «Сочи»

Даниил Апальков перешёл в ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» подписал контракт с нападающим Даниилом Апальковым, информирует официальный сайт черноморского клуба. 28-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

Сезон-2019/2020 Апальков начинал в ярославском «Локомотиве», откуда 23 декабря 2019 года его обменяли в московское «Динамо». В прошедшем регулярном чемпионате нападающий из-за травмы сыграл только в 37 матчах, записав на свой счёт 5 (1+4) очков при показателе полезности "-7" и десяти минутах штрафного времени. В «Динамо» Апальков проводил на площадке 11 минут 45 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на лёд не выходил.

Апальков выступал за юниорскую, молодёжную и основную сборные России. Участник юниорского чемпионата мира 2010 года, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2012 года.

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