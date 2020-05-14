Вайсфельд: Дацюк просто хочет играть в хоккей. Он достаточно заработал за жизнь
Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал информацию СМИ, что нападающий Павел Дацюк пошёл на серьёзное понижение зарплаты в «Автомобилисте».
«Он же не за деньги. Просто человек хочет играть в хоккей. Мы же не знаем, как проходили переговоры. Может, пришел менеджер: «Слушай, Паша, ты что собираешься делать?» — «Хотел бы поиграть». — «Мы не против, но у нас под потолком осталась вот такая сумма. К сожалению, больше платить не можем». А он, допустим, говорит: «Согласен. Давайте поиграю». Дацюк уже достаточно заработал. С моей точки зрения, его карьера в «Автомобилисте» – это больше не о хоккее. Такая красивая история», — цитирует Вайсфельда «Спорт день за днём».
Дацюк признан самым уважаемым игроком КХЛ по мнению игроков лиги
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