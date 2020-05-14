Задоров — о коронавирусе: в одних странах ты знаешь как выживать, в других — нет

Защитник клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на мировой уклад.



«Сильно ли поменяется мир после ухода пандемии и снятия карантина? Смотря в чем. Меры предосторожности, гигиена — в этом отношения изменения будут. Например, даже если я сейчас с кем-то контактирую, даже с надетой маской, то мне уже некомфортно становится, когда он слишком близко ко мне подходит. Много кто так же реагирует. В голову уже вбито, что это все неправильно, поэтому и в будущем люди станут соблюдать дистанцию и мыть руки. Лично я о таком задумаюсь. Кроме того, во многих странах люди поняли, что происходит. Обойдёмся без имен. Но очевидно, кого власти поддерживают в нынешних условиях, а кого — нет. То же самое касается и бизнеса. В одних странах ты знаешь как выживать, в других — нет, поскольку у тебя не будет денег. Люди понимают, где у них есть какие-то права, а где — только фуфло. Это философский вопрос», — цитирует игрока «Спорт-экспресс».

Ранее игроки НХЛ показали, как тренируются со своими собаками на карантине.