Басков: ситуация в минском «Динамо» не настолько тревожная, как это малюют СМИ

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал ситуацию, сложившуюся в белорусском клубе.

«Безусловно, меня беспокоит, что клуб покидают такие лидеры, как Андрей Костицын. Игрокам, обладающим таким мастерством, действительно сложно — или даже невозможно — найти замену. По крайней мере среди белорусских хоккеистов.



Вместе с тем ситуация не настолько тревожная, как это малюют СМИ. Если в мае 2018-го на контракте в клубе был только Евгений Ковыршин, а в мае 2019-го — трое хоккеистов, то сейчас действующие соглашения с «Динамо» имеют шестнадцать игроков. Кроме того, троим хоккеистам сделаны квалификационные предложения, то есть клуб как минимум сохраняет на них права.



Это стало следствием долгосрочной, рассчитанной на несколько сезонов стратегии развития клуба, которой мы придерживаемся. В связи с этим в прошлом году с игроками заключались контракты на длительный срок — только в этом случае возможно развитие хоккеистов.



Также отмечу, что селекционная работа активно ведётся и сейчас, в том числе по белорусам, выступающим в Северной Америке. Сформирован и список потенциальных легионеров. До июля, когда команда соберётся вновь и начнёт подготовку к новому сезону, у нас есть время сделать правильный выбор», — цитирует Баскова «Прессбол».