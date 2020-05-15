Источник: новый стадион в Омске могут недостроить из-за коронавируса
Доцент, кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Ринат Хасанов высказал мнение, что новый стадион в Омске могут недостроить из-за коронавируса.
«В связи с коронавирусом вполне вероятно, что новая «Арена-Омск» так и не будет построена и «Авангард» останется в Балашихе насовсем. В этих условиях вполне разумно было бы всё-таки привести в порядок вовсе не старый СКК им. Блинова и для начала создать в Омске команду Высшей лиги. Не ставить наполеоновских планов, опираться на местные кадры. А там видно будет», — цитирует Хасанова bk55.ru.
Ранее сообщалось, что строительство «Арены-Омск» стартует в мае, однако, по информации издания bk55.ru, никакого движения на стройплощадке до сих пор нет.
Строительство «Арены-Омск» стартует в мае. Сроки начала работ не перенесут
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