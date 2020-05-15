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«Магнитка» должна заплатить за Песонена 30 млн рублей, иначе трансфер будет заблокирован

«Магнитка» должна заплатить за Песонена 30 млн рублей, иначе трансфер будет заблокирован
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» должен заплатить «Лангнау» отступные за переход финского форварда Харри Песонена.

По данным швейцарского журналиста Клауса Цаугга, эта сумма, прописанная в контракте игрока с клубом, составляет 400 тыс. швейцарских франков (около $ 411 тыс. или 30,2 миллиона рублей по текущему курсу). Российский клуб должен расплатиться за этот переход до 30 июня. Если деньги не будут переведены, то швейцарский клуб заблокирует переход нападающего.

Последние два сезона Песонен провёл в «Лангнау Тайгерс». В минувшем чемпионате Харри забросил 18 шайб и сделал 24 результативные передачи в 48 матчах регулярки при показателе полезности "+14" и 44 минутах штрафного времени. Форвард выступал в Швейцарии с сезона-2014/2015.

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