Вайсфельд: КХЛ нужно проведение драфта и ограничение количества игроков в заявке до 23-25

Хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд считает, что КХЛ необходимо ограничить количество игроков в заявке команды.

«В этом году игроки уехали в НХЛ на меньшие деньги, чем они могли бы получить в КХЛ. У Григоренко было здесь значительно больше, Романов мог получить больше, Капризов – тем более. Дело не в деньгах. Люди едут за мечтой. Как любой оперный певец хочет выступать в «Ла Скала». Кстати, я считаю, что потолок зарплат – это только один из механизмов.

Что ещё нужно? Ограничение количества игроков в заявке. 23-25. У нас игрок до 28 лет – ограниченно свободный агент. Независимо от того, сколько матчей он провёл. Здесь не надо изобретать колесо. Всё уже давно придумано.

Проведение драфта. Были силы, которые лоббировали другие местечковые интересы. Если отстаивать их, то драфт никогда не приживётся. Если смотреть на проблему глобально, то он необходим», — цитирует Вайсфельда «Спорт день за днём».