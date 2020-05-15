Ларсен: Лямся — отличный выбор на роль главного тренера, он хорошо знает игроков

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен прокомментировал назначение Томи Лямся на должность главного тренера и рассказал о самой странной вещи в России, на его взгляд.
«Думаю, что Томи Лямся – отличный выбор на роль главного тренера. Он в команде уже долгое время и хорошо знает игроков. Что касается защитников, с кем бы я предпочёл сыграть, – мне нравится быть в паре с теми, кто может использовать свои габариты и играет жёстко. С тех пор как мы начали играть вместе с Паниным, он всегда был надёжным и подстраховывает меня, что позволяет сфокусироваться на моей игре.
Жить за пределами своей страны и узнавать то, как устроена жизнь в других местах, – это всегда вдохновляет. Помню, когда я приехал в Россию, мне казалось странным, что мы пожимаем руки каждый день. Но сейчас мне это нравится, и я думаю, что это классный способ каждое утро говорить «привет» моим партнёрам. Теперь весьма необычно приезжать домой в Данию и так не делать», — цитирует Ларсена пресс-служба уфимского клуба.
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