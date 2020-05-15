Источник: зарплата Бурдасова в СКА в следующем сезоне составит 45 млн рублей

Нападающий СКА Антон Бурдасов заработает 95 млн рублей по новому двухлетнему контракту с «армейским» клубом, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». При этом в следующем сезоне зарплата игрока составит 45 млн рублей, а во второй сезон по контракту — 50 млн рублей.
В минувшем сезоне 28-летний нападающий набрал 14 (9+5) очков в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+14». В четырёх матчах плей-офф он забросил одну шайбу и отметился тремя результативными передачами.
Антон Бурдасов – победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года, игрок сборной России. Перешёл в СКА перед сезоном-2012/2013, вместе с командой выиграл Кубок Гагарина в 2015 году. Затем выступал за «Авангард», ЦСКА и «Салават Юлаев», вернувшись в СКА в ходе сезона-2019/2020.
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