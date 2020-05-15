Минское «Динамо» подало документы в КХЛ, необходимые для участия в следующем сезоне

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что белорусский клуб не рассматривает вариант выхода из КХЛ. В минувшем сезоне команда в регулярном чемпионате заняла последнее место в Западной конференции и не смогла выйти в плей-офф.

«Клуб отправил в Континентальную хоккейную лигу все необходимые документы по следующему сезону. На данный момент вариант выхода из КХЛ минское «Динамо» не рассматривает. В связи с тем, что прежнее соглашение с «Беларуськалием» завершилось в 2019 году, а новое на сегодня не заключено, у нас образовались задолженности перед хоккеистами. Планируем погасить их в ближайшее время.

На следующий сезон в КХЛ установлен минимальный размер зарплат хоккеистов — 270 миллионов российских рублей, что по текущему курсу составляет около $ 4 млн. Эта сумма превышает зарплатный бюджет «Динамо» в минувшем сезоне. Таким образом, нашему клубу предстоит изыскать дополнительные средства, чтобы выполнить требования регламента. Тем более что за нарушения предусмотрены штрафные санкции», — цитирует Баскова «Прессбол».