Грицюк — об «Авангарде»: мы с Чинаховым хотим, чтобы нам дали шанс. Возраст уже подходит

Нападающий клуба МХЛ «Омские Ястребы» Арсений Грицюк поделился мнением о возможном дебюте за «Авангард».
«Думаю, если позовут на сбор с первой командой, постараемся максимально продемонстрировать свои лучшие качества. Возраст уже подходит, и я, и тот же Егор Чинахов хотим, чтобы на нас обратили внимание, дали шанс, дали игровое время, всё-таки это другой уровень уже.
Я думаю, стоит добавить в уверенности в себе, больше прислушиваться к тому, что советуют тренеры, к их требованиям. Мы в молодёжной команде тоже используем систему Боба Хартли, что-то пробуем, и это даёт нам преимущество в МХЛ над другими командами. Хартли – очень требовательный человек, но если работать по его системе, то есть все шансы", — цитирует Грицюка пресс-служба омского клуба.
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