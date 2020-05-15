Стала известна полная зарплатная ведомость «Салавата», самый дорогой игрок — Хартикайнен

Зарплатная ведомость «Салавата Юлаева» в следующем сезоне КХЛ составит более 700 млн рублей, сообщает Betting Insider, ссылаясь на источник, близкий к клубу.
Самый дорогой игрок уфимцев – форвард Теэму Хартикайнен. Его зарплата составляет 90 млн рублей, а с учётом бонусов он может получить 115 млн.
Полная зарплатная ведомость «Салавата Юлаева», по данным источника, выглядит так:
Юха Метсола – 80 млн рублей;
Филип Ларсен – 80 млн рублей;
Григорий Панин – 45 млн рублей;
Павел Коледов – 35 млн рублей
Евгений Бирюков – 20 млн рублей;
Евгений Лисовец – 25 млн рублей;
Дмитрий Коробов – 20 млн рублей;
Сакари Маннинен – 60 млн рублей;
Теэму Хартикайнен – 90 млн рублей;
Дмитрий Кугрышев – 50 млн рублей;
Никита Сошников – 60 млн рублей;
Александр Кадейкин – 50 млн рублей;
Пётр Хохряков – 35 млн рублей;
Владислав Картаев – 25 млн рублей;
Вячеслав Солодухин – 25 млн рублей;
Владимир Жарков – 35 млн рублей;
Эдуард Гиматов – 8 млн рублей.
Кроме того у «Салавата» есть договорённость с форвардами Маркусом Гранлундом из «Эдмонтон Ойлерз» и Михаилом Воробьёвым из «Филадельфии Флайерз». Контракты с хоккеистами пока не подписаны из-за того, что сезон в НХЛ ещё не окончен, но если трансферы состоятся, игроки ориентировочно получат контракты в 70 и 35 млн рублей соответственно.
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