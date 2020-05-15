ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Максимом Сушинским — в 13:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.



Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 15 мая, начало — в 13:00 мск.



К нам в виртуальные гости придёт чемпион мира Максим Сушинский. С ним пообщается Павел Панышев. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Максим Сушинский — чемпион мира в составе сборной России (2008), а также член олимпийской сборной команды России по хоккею на Олимпиаде в Турине. В составе «Авангарда» выиграл чемпионат России 2004 года и стал серебряным призёром Суперлиги-2001. В настоящее время 45-летний Сушинский является президентом омского клуба.

Обладатель приза «Три бомбардира» чемпионата России—2000, 2002, 2004, 2005.

Включён в символическую сборную чемпионатов России—2000, 2002, 2004 («Золотой шлем»)

Обладатель приза «Мастер плей-офф» лучшему хоккеисту плей-офф чемпионата России—2001, 2002.

Лучший бомбардир чемпионата России—2002, 2004, 2005.

Лучший ассистент чемпионата России—2002, 2005.

Обладатель приза «Богатырская атака» чемпионата России—2003, 2004.

Лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов—2005.

Лучший игрок Кубка европейских чемпионов—2005, 2006.

Лучший нападающий Кубка европейских чемпионов—2005.

Включён в символическую сборную Кубка европейских чемпионов—2005, 2006.

Обладатель приза «Три бомбардира» чемпионата КХЛ—2010.

Лучший бомбардир Кубка Шпенглера—2010.