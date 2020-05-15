Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сушинский: Шипачёв пошёл по моим стопам. Здесь — суперзвезда, а в НХЛ его не ценили

Сушинский: Шипачёв пошёл по моим стопам. Здесь — суперзвезда, а в НХЛ его не ценили
Хоккей / НХЛ 0

Президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением об отъезде российских игроков в Национальную хоккейную лигу.

«Мы читаем интервью ребят, что у нас много команд, которые просто существуют, а не борются за Кубок. В НХЛ каждый год что-то меняется, нет постоянных лидеров. Да, есть богатые команды, но средний уровень намного выше. Люди ищут, хотят себя попробовать в этой лиге.

По моим стопам пошёл Шипачёв – здесь он суперзвезда, а там он не захотел ждать, там тренеры не ценили его, как здесь. Хотя, если бы ценили, он бы там заиграл. Со мной было то же самое, когда мне там давали время, я очень неплохо выступал.

Миннесота — хоккейная столица, там много болельщиков. Меня через месяц уже узнавали, подходили на улицах, поддерживали, хотя я даже на английском не говорил. Но нам дали учителя, иностранцы ходили с ним занимались. Было весело», — сказал Сушинский в эфире на «Чемпионате».

Давыдов: Шипачёв доказал, что «Вегас» допустил ошибку, когда не сделал на него ставку
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020