Сушинский: Шипачёв пошёл по моим стопам. Здесь — суперзвезда, а в НХЛ его не ценили

Президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением об отъезде российских игроков в Национальную хоккейную лигу.

«Мы читаем интервью ребят, что у нас много команд, которые просто существуют, а не борются за Кубок. В НХЛ каждый год что-то меняется, нет постоянных лидеров. Да, есть богатые команды, но средний уровень намного выше. Люди ищут, хотят себя попробовать в этой лиге.

По моим стопам пошёл Шипачёв – здесь он суперзвезда, а там он не захотел ждать, там тренеры не ценили его, как здесь. Хотя, если бы ценили, он бы там заиграл. Со мной было то же самое, когда мне там давали время, я очень неплохо выступал.

Миннесота — хоккейная столица, там много болельщиков. Меня через месяц уже узнавали, подходили на улицах, поддерживали, хотя я даже на английском не говорил. Но нам дали учителя, иностранцы ходили с ним занимались. Было весело», — сказал Сушинский в эфире на «Чемпионате».