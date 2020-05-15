Президент «Авангарда» — об арене: ничего нового не могу сказать, всё в рабочем режиме

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал информацию о возможном срыве строительства «Арены-Омск».

«Ничего нового не могу сказать, всё в рабочем режиме. Академия сейчас не работает, но в целом всё неплохо развивается. Работаем над качеством тренерского состава и тренировочного процесса. Думаю, всё будет только улучшаться.

Трансферы? Что-то обязательно будет. Нельзя сказать, что «Авангард» созрел для титула, все клубы хотят выиграть. В этом году будет 8-10 клубов, которые будут претендовать на победу. Это не так просто же. Не бывает такого, что сегодня мы выиграем. Это спорт: один неудачный отскок, одна шайба — и можешь поехать в отпуск. От этого никто не застрахован», — сказал Сушинский в эфире на «Чемпионате».