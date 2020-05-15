Президент «Авангарда»: Войнов хочет вернуться в НХЛ. У него всегда было желание играть там
Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал решение защитника Вячеслава Войнова покинуть омский клуб.
«У него всегда было желание играть в НХЛ. Конечно, он хочет вернуться, ему есть что доказывать. Он хороший игрок, он спокойно может там выступать. Главное, чтобы какая-нибудь команда согласилась ждать 41 игру дисквалификации», — сказал Сушинский в прямом эфире на «Чемпионате».
В минувшем сезоне 30-летний Войнов забросил 11 шайб и сделал 30 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Войнов набрал 1 (0+1) очко в шести матчах, заработав показатель полезности "-8".
Ранее хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы российского защитника, прокомментировал трансферную судьбу своего клиента.
Агент Романов: в СКА и «Автомобилисте» Войнова не будет, Вячеслав ждёт решения от НХЛ
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