Президент «Авангарда»: Войнов хочет вернуться в НХЛ. У него всегда было желание играть там

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал решение защитника Вячеслава Войнова покинуть омский клуб.

«У него всегда было желание играть в НХЛ. Конечно, он хочет вернуться, ему есть что доказывать. Он хороший игрок, он спокойно может там выступать. Главное, чтобы какая-нибудь команда согласилась ждать 41 игру дисквалификации», — сказал Сушинский в прямом эфире на «Чемпионате».

В минувшем сезоне 30-летний Войнов забросил 11 шайб и сделал 30 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Войнов набрал 1 (0+1) очко в шести матчах, заработав показатель полезности "-8".

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