Нападающий Сергей Андронов заключил новый двухлетний контракт с ЦСКА
Нападающий Сергей Андронов заключил новый двухлетний контракт с ЦСКА, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Прежнее соглашение Сергей заключил 31 мая 2019 года. Контракт Андронова был также рассчитан до 30 апреля 2022 года.
В минувшем сезоне Сергей провёл за ЦСКА 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу и сделав одну результативную передачу при показателе полезности "+1". В плей-офф Андронов участия не принимал.
В КХЛ Андронов также защищал цвета «Лады». За ЦСКА Андронов непрерывно играет с сезона-2014/2015. В общей сложности за карьеру в лиге Сергей принял участие в 518 матчах, в которых забросил 68 шайб и сделал 52 результативные передачи.
Источник: ЦСКА предлагает Секачу двукратное понижение зарплаты. Игрок может покинуть клуб
- 15 мая 2020
-
15:40
-
15:27
-
15:15
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:11
-
12:55
-
12:30
-
12:11
-
12:06
-
11:45
-
11:20
-
10:57
-
10:35
-
10:10
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
07:00
-
00:33
-
00:05
- 14 мая 2020
-
23:32
-
22:55
-
22:08
-
21:44
-
21:32
-
21:10
-
20:45
-
20:22
Партнерский контент