Нападающий Сергей Андронов заключил новый двухлетний контракт с ЦСКА, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Прежнее соглашение Сергей заключил 31 мая 2019 года. Контракт Андронова был также рассчитан до 30 апреля 2022 года.

В минувшем сезоне Сергей провёл за ЦСКА 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу и сделав одну результативную передачу при показателе полезности "+1". В плей-офф Андронов участия не принимал.

В КХЛ Андронов также защищал цвета «Лады». За ЦСКА Андронов непрерывно играет с сезона-2014/2015. В общей сложности за карьеру в лиге Сергей принял участие в 518 матчах, в которых забросил 68 шайб и сделал 52 результативные передачи.