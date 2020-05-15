Expressen: нападающий Линус Фреберг входит в сферу интересов «Торпедо»
У нападающего ХВ-71 Линуса Фреберга есть предложение от клуба Континентальной хоккейной лиги, утверждает Expressen. По информации шведских СМИ, он входит в сферу интересов «Торпедо».
В минувшем сезоне 26-летний швед провёл за ХВ-71 52 матча и набрал 34 (10+24) очка. До этого Фреберг провёл четыре сезона в составе «Векшё». В регулярном чемпионате-2018/2019 нападающий принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 28 (7+21) баллов при показателе полезности "-2" и 24 минутах штрафного времени. Также у игрока в активе есть игра за сборную Швеции на чемпионате мира.
В прошлое межсезонье шведский форвард был близок к переходу в «Барыс», однако в последний момент принял решение остаться на родине ещё на один сезон.
Линус Фрёберг объяснил, почему сорвался переход в «Барыс» в это межсезонье
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