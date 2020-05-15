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Боумэн — лучший главный тренер НХЛ за эру расширения, Кинэн попал в топ-10

Боумэн — лучший главный тренер НХЛ за эру расширения, Кинэн попал в топ-10
Хоккей / НХЛ 0

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликован топ-16 лучших главных тренеров лиги с 1967 года (период эры расширения).

По результатам голосования авторов официального сайта НХЛ, лучшим тренером со старта эпохи расширения лиги в 1967 году был признан Скотти Боумэн. На второй позиции расположился Эл Арбур, топ-3 замкнул Джоэль Кенневилль.

10-е место в рейтинге занял бывший главный тренер магнитогорского «Метталурга» Майк Кинэн. Вместе с «Нью-Йорк Рейнджерс» канадский специалист в 1994 году выиграл Кубок Стэнли.

В рейтинг также вошли: Глен Сатер, Кен Хичкок, Барри Тротц, Майк Бэбкок, Фред Шеро, Пэт Бернс, Жак Лемэр, Пэтт Куинн, Дэррил Саттер, Джон Торторелла, Роджер Нильсен и Линди Рафф.

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