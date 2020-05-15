Боумэн — лучший главный тренер НХЛ за эру расширения, Кинэн попал в топ-10
На официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликован топ-16 лучших главных тренеров лиги с 1967 года (период эры расширения).
По результатам голосования авторов официального сайта НХЛ, лучшим тренером со старта эпохи расширения лиги в 1967 году был признан Скотти Боумэн. На второй позиции расположился Эл Арбур, топ-3 замкнул Джоэль Кенневилль.
10-е место в рейтинге занял бывший главный тренер магнитогорского «Метталурга» Майк Кинэн. Вместе с «Нью-Йорк Рейнджерс» канадский специалист в 1994 году выиграл Кубок Стэнли.
В рейтинг также вошли: Глен Сатер, Кен Хичкок, Барри Тротц, Майк Бэбкок, Фред Шеро, Пэт Бернс, Жак Лемэр, Пэтт Куинн, Дэррил Саттер, Джон Торторелла, Роджер Нильсен и Линди Рафф.
Буре и Могильный вошли в топ-16 правых нападающих НХЛ за эру расширения
- 15 мая 2020
-
19:20
-
18:56
-
18:40
-
18:18
-
17:42
-
17:35
-
16:40
-
16:05
-
15:40
-
15:27
-
15:15
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:11
-
12:55
-
12:30
-
12:11
-
12:06
-
11:45
-
11:20
-
10:57
-
10:35
-
10:10
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
07:00
-
00:33
-
00:05
Партнерский контент