Дамба: соглашусь на любое предложение сезона, если «Миннесота» будет бороться за плей-офф

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба прокомментировал приостановку сезона в регулярном чемпионате НХЛ из-за пандемии коронавируса.

«Очень странно всё получается. Два сезона подряд. Даже подумать не мог, что со мной такое может случиться. Ни то ни другое. Но вот мы здесь, сидим на карантине. Посмотрим, чем всё закончится. Надеюсь, что сумеем доиграть сезон.

На старте я думал только о том, как прийти в себя после такого длительного перерыва. Тяжело возвращаться в строй после такой травмы. Тогда я это хорошо понял. Надо верить в себя, верить, что травма залечена, что ты всё сделал правильно, хорошо подготовился. Но мне понравилось, как я провёл последние пару недель, а может быть, месяц перед паузой. Думаю, что стал снова играть как раньше, вышел наконец на свой уровень.

Мы так много усилий вложили в этот сезон, что будет очень обидно, если все они ни к чему не приведут. Посмотрим, чем всё завершится. Варианты продолжения сезона? Я соглашусь на любое предложение, если у нашей команды будет возможность бороться за место в плей-офф», – приводит слова Дамбы пресс-служба НХЛ.