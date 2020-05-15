«Вашингтон» и «Херши» продлили сотрудничество до 2024 года

Клуб Американской хоккейной лиги «Херши Бирз» останется фарм-клубом «Вашингтон Кэпиталз» до 2024 года. Клубы продлили соглашение о сотрудничестве, информирует официальный сайт «столичных».

«Херши Бирз» является фарм-клубом «Кэпиталз» с 2005 года. За годы сотрудничества клуб из штата Пенсильвания трижды становился обладателем Кубка Колдера и пять раз выходил в финал плей-офф.

Ранее Американская хоккейная лига подтвердила, что сезон-2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса, не будет доигран.

Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.