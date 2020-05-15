Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин приготовил бургер в прямом эфире с Тимати

Овечкин приготовил бургер в прямом эфире с Тимати
Хоккей / НХЛ 0

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приготовил бургер в прямом эфире в «Инстаграме». К трансляции присоединился рэпер Тимати.

Фото: «Инстаграм» Александра Овечкина

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса приостановлен, точные сроки возобновления сезона неизвестны. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Жена Овечкина показала тренировку мужа на берегу реки
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020