Овечкин приготовил бургер в прямом эфире с Тимати

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приготовил бургер в прямом эфире в «Инстаграме». К трансляции присоединился рэпер Тимати.

Фото: «Инстаграм» Александра Овечкина

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса приостановлен, точные сроки возобновления сезона неизвестны. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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