Курри опроверг слухи о переходе Боргстрёма в «Йокерит»

Президент «Йокерита» Яри Курри прокомментировал возможный переход форварда системы «Флориды Пантерз» Хенрика Боргстрёма в финский клуб.

«Сейчас это пустые разговоры. Боргстрём намерен остаться в НХЛ», — приводит слова Курри Iltalehti.

В нынешнем сезоне 22-летний финский нападающий сыграл всего четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ и очков не набрал. Большую часть сезона Боргстрём провёл в фарм-клубе «Пантерз» в АХЛ — «Спрингфилд Тандебёрдз». В 49 матчах регулярного чемпионата АХЛ в активе Боргстрёма 11 заброшенных шайб и 12 результативных передач. Нынешний сезон стал третьим для хоккеиста в системе «Флориды».

В межсезонье «Йокерит» объявил о заключении контрактов с четырьмя новичками. Состав «шутов» пополнили голкипер Андерс Линдбек, защитник Якуб Крейчик, а также форварды Джордан Шрёдер и Юлиус Юнттила.