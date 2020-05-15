Курри опроверг слухи о переходе Боргстрёма в «Йокерит»

Президент «Йокерита» Яри Курри прокомментировал возможный переход форварда системы «Флориды Пантерз» Хенрика Боргстрёма в финский клуб.
«Сейчас это пустые разговоры. Боргстрём намерен остаться в НХЛ», — приводит слова Курри Iltalehti.
В нынешнем сезоне 22-летний финский нападающий сыграл всего четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ и очков не набрал. Большую часть сезона Боргстрём провёл в фарм-клубе «Пантерз» в АХЛ — «Спрингфилд Тандебёрдз». В 49 матчах регулярного чемпионата АХЛ в активе Боргстрёма 11 заброшенных шайб и 12 результативных передач. Нынешний сезон стал третьим для хоккеиста в системе «Флориды».
В межсезонье «Йокерит» объявил о заключении контрактов с четырьмя новичками. Состав «шутов» пополнили голкипер Андерс Линдбек, защитник Якуб Крейчик, а также форварды Джордан Шрёдер и Юлиус Юнттила.
- 15 мая 2020
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