Гуськов: со Скабелкой «Локомотив» является одним из претендентов на Кубок Гагарина

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов оценил перспективы «Локомотива» при новом главном тренере Андрее Скабелке.

«Cкабелка добился серьёзного прогресса как тренер в последние годы. Если брать его работу именно на клубном уровне с «Барысом», то это выглядело очень мощно. Понятно, что в распоряжении тренерского штаба были хорошие североамериканские легионеры, но команда выступала на стабильно высоком уровне на протяжении длительного периода. А с легионерами ведь тоже нужно найти общий язык. При этом ребята с казахстанскими паспортами на клубном уровне тоже серьёзно прибавили, становясь лидерами «Барыса» и по количеству игрового времени, и по сути.

Делая выбор в пользу «Локомотива», Скабелка прекрасно понимал, как в Ярославле доверяют молодёжи, регулярно привлекают ребят к играм за основной состав. Не секрет, что в своё время хоккеист Андрей Скабелка выступал за ярославскую команду, которая тогда называлась «Торпедо». И показывал себя весьма качественным игроком. Я уверен, что у него есть опыт и спортивные амбиции, которые позволят ему хорошо зарекомендовать себя в этом городе и в роли тренера. Скабелка сделает всё, чтобы и самому на своём посту продолжать прогрессировать, и команду потащить за собой наверх. «Локомотив» всегда был в числе лидеров КХЛ, ярославскую команду отличали большие кубковые амбиции. А если судить по трансферам, которые в начале мая уже оформило руководство «железнодорожников», можно надеяться на то, что со Скабелкой «Локомотив» снова будет одним из претендентов на Кубок Гагарина», — приводит слова Гуськова News.ru.